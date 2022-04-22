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Полиция заподозрила бывшую жену главреда «МК» Гусева в краже у него картин

Полиция задержала экс-жену главреда «МК» Гусева по подозрению в краже у него картин и книг

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Сотрудники полиции задержали Евгению Ефимову, бывшую жену главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, по подозрению в краже у него картин и коллекционных книг. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, после проведения с женщиной следственных действий ее отпустили под подписку о невыезде.

Осенью 2018 года Гусев заявил в правоохранительные органы о краже из его московской квартиры коллекции книг и картин стоимостью два миллиона долларов. Главред «МК» подозревал в совершении преступления экс-супругу. Ее вызвали на допрос.

Супруги развелись в феврале 2019 года, после чего через суд делили имущество на общую сумму в 27 миллиардов рублей.

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Любовь Ширижик
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