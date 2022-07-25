Названы регионы России с самой масштабной вырубкой лесов

«Гринпис»: активнее всего лес вырубают в Вологодской, Ивановской и Костромской областях

Активнее всего лес вырубают в Вологодской, Ивановской и Костромской областях. Регионы России с самым масштабным уничтожением деревьев назвали эксперты российского отделения «Гринпис».

По словам экологов, данные основаны на статистике Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за 2021 год. Специалисты пояснили, что рейтинг возглавили субъекты России с максимальным показателем заготовки древесины в кубометрах с гектара леса.

Первое место по объему уничтожения деревьев заняла Вологодская область. На второй строчке оказалась Ивановская область, а на третьей — Костромская область. В пятерку лидеров также вошли Удмуртская Республика и Тверская область. Наименьшим показатель вырубки деревьев оказался в Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, а также Ненецком и Чукотском автономных округах.

Экологи подчеркнули, что в первой двадцатке по объему лесозаготовок не оказалось ни одного сибирского и дальневосточного региона. Из наиболее богатых лесными ресурсами регионов в топ-20 вошли только Вологодская, Костромская и Кировская области, а также Республика Карелия. В «Гринпис» пояснили, что самые востребованные промышленностью ресурсы находятся именно в средней полосе, а не в таежных, горных и мерзлотных районах страны. По данным специалистов, эти массивы вырубают уже не первый год — для этого создана необходимая инфраструктура, а климат благоприятен для лесоводства.

«Пока наши отраслевые мечтатели грезят о массовых культурах в тайге и о лесных питомниках даже на вечной мерзлоте ― никаких шансов на успех нет даже в теории. Когда они поймут, что лесоводство надо развивать только там, где для этого есть подходящие природные и социальные условия ― дело может сдвинуться с места. Разумеется, для этого понадобятся еще и разумные законы», — заявил руководитель российского «Гринпис» Алексей Ярошенко.

Основным и самым эффективным способом развития лесоводства экологи назвали использование заброшенных сельскохозяйственных земель в благоприятных условиях. По данным экспертов, сейчас в России насчитывают около 76 миллионов гектаров таких территорий. Согласно прогнозам, к началу 2030-х годов при сохранении текущих тенденций площадь подобных земель увеличится до 100 миллионов гектаров.

Ранее специалисты Россельхоза назвали субъекты России, которые сильнее всего подвержены лесным пожарам. Наибольший риск, по мнению экспертов, возгорания представляют для регионов Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, «разгореться» летом 2022 года могут Якутия, Иркутская область и Красноярский край.