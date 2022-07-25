Председатель правительства Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству значимых технологий между своими заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Андрей Белоусов будет курировать создание высокоскоростных средств и развитие транспорта, а Виктория Абрамченко — новые разработки, которые необходимы для мониторинга окружающей среды для ВПК.

По данным кабмина, Татьяна Голикова займется ускоренным развитием генетики и биологической безопасностью, Денис Мантуров — технологическим и атомным надзором. Александр Новак будет курировать технологии атомной и водородной энергетики и декарбонизации промышленности, а Марат Хуснуллин — технологии предотвращения экологических сбоев.

Дмитрий Чернышенко будет курировать разработки в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и компьютерное моделирование, уточнили в правительстве.

12 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в кабмине увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10.

