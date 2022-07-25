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Москвич открыл стрельбу по охранникам магазина

В Москве мужчина открыл стрельбу по охранникам магазина после просьбы перепарковать машину

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве правоохранители задержали 36-летнего местного жителя за нападение на 35-летнего и 21-летнего охранников магазина. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина припарковал машину во 2-м Донском проезде, рядом с магазином, в котором разгружали товар. Двое сотрудников попросили его отъехать, однако водитель достал пневматический пистолет и открыл стрельбу по охранникам. Между ними возникла драка, в результате которой один пострадавший получил травму глаза и перелом скулы, а другой — ранение в лоб. У фигуранта диагностировали черепно-мозговую травму.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу по людям из окна собственной квартиры.

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Екатерина Власова
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