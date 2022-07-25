Россиянку осудили на пять лет за кражу миллионов со счетов подопечных детей

В Тюмени опекунше дали 5 лет за кражу 5 миллионов рублей со счетов четырех детей-инвалидов

В Тюменской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы местную жительницу за хищение денег у детей-инвалидов. Об этом в понедельник, 25 июля, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Женщина признана виновной по пункту «б» части 4 статьи 158 («Кража») и пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, осужденная была опекуном для россиян возраста 23, 24, 25 и 28 лет, недееспособных из-за психоневрологических заболеваний. В период с апреля 2018-го по январь 2021 года она похитила с их банковских счетов через мобильный телефон пять миллионов рублей. Известно, что она также избивала одну из своих подопечных.

По решению суда всех пострадавших изъяли из-под опеки фигурантки.