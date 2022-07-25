Песков рассказал о мерах по борьбе с жарой в Кремле

Песков заявил, что для борьбы с жарой в Кремле внимательно регулируют кондиционеры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что для борьбы с жарой в Кремле внимательно регулируют кондиционеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что подобные меры предпринимаются, чтобы «президент не простыл».

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что особые меры предосторожности в связи с COVID-19 сохраняются практически во всех подразделениях администрации президента России. Он добавил, что сохранение мер предосторожности связано с особым статусом резиденции Владимира Путина, данной практики власти будут придерживаться.

15 июля Песков заявил, что президент России Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом.

