Из лагеря в российском регионе сбежали двое детей
В Челябинской области двое воспитанников — 9 и 10 лет — сбежали из летнего лагеря. Об этом сообщает поисково-спасательная служба в своей группе во «ВКонтакте»
Инцидент произошел в миасском лагере «Ильмены» днем 24 июля. Детей искали полицейские, сотрудники администрации лагеря и представители Миасского отряда областной ПСС.
«В ходе обследования прилегающего лесного массива очевидец вспомнил встречу с двумя детьми, которые спросили дорогу к городу, в указанном направлении и был организован дальнейший поиск», — сообщили спасатели.
Нашли мальчиков только ночью на улице Малышева в Миассе. Детей передали родственникам.
Ранее в июле сообщалось, что в детском лагере в Абзелиловском районе Башкирии четверо школьников отравились снюсом — некурительным бездымным табаком с никотином.