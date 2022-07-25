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Из лагеря в российском регионе сбежали двое детей

В Челябинской области двое воспитанников сбежали из летнего лагеря

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Челябинской области двое воспитанников — 9 и 10 лет — сбежали из летнего лагеря. Об этом сообщает поисково-спасательная служба в своей группе во «ВКонтакте»

Инцидент произошел в миасском лагере «Ильмены» днем 24 июля. Детей искали полицейские, сотрудники администрации лагеря и представители Миасского отряда областной ПСС.

«В ходе обследования прилегающего лесного массива очевидец вспомнил встречу с двумя детьми, которые спросили дорогу к городу, в указанном направлении и был организован дальнейший поиск», — сообщили спасатели.

Нашли мальчиков только ночью на улице Малышева в Миассе. Детей передали родственникам.

Ранее в июле сообщалось, что в детском лагере в Абзелиловском районе Башкирии четверо школьников отравились снюсом — некурительным бездымным табаком с никотином.

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Евгения Куликова
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