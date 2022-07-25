Подполковник ВС США Дэвис заявил о возможном крахе ВСУ из-за больших потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят крах, если продолжат нести большие потери. Такое развитие ситуации предрек подполковник ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

По словам американского офицера, ежедневно в ходе боевых действий украинская сторона теряет более тысячи военнослужащих, при этом значительная часть подготовленного личного состава была утрачена в сражении за Мариуполь. Дэвис заявил, что на место опытных специалистов приходят солдаты, которые часто не имеют даже элементарной военной подготовки. Так, исследование Modern War Institute показало, что всего 20 процентов военнослужащих, вступающих в ряды ВСУ, когда-либо стреляли из оружия.

Отставной подполковник подчеркнул, что ущерб, нанесенный украинской армии, трудно переоценить, особенно это касается тактических командующих на уровне взвода, роты и батальона. Потери, отметил он, лишают Украину возможности контрнаступления.

Дэвис также добавил, что подготовка профессиональных военных на уровне роты или батальона длится несколько месяцев и должна начинаться с набора опытных сержантов, лейтенантов и капитанов. Опытных лидеров «создать» просто так не получится, напомнил он, их нужно «взрастить» со временем. Таким образом, подытожил Дэвис, чем больше Украина будет терять опытных кадровых специалистов на руководящих должностях, тем менее боеспособными будут их общие силы.

Ранее Дэвис сообщил, что западные генералы намеренно скрывают реальные данные о положении ВСУ в Донбассе. По его словам, высокопоставленные военные дают ложные комментарии разным телеканалам и изданиям и вводят общественность в замешательство. Кроме того, он заявил, что российская армия намного сильнее как на земле, так и в небе, а поставки артиллерийских систем HIMARS не дали дополнительных возможностей украинским военным.

24 февраля было объявлено о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.