Бывшего сотрудника МВД осудили на 10,5 лет за убийство друга и кражу денег

В Ставрополе экс-полицейского осудили на 10,5 лет за убийство друга и кражу 900 тыс рублей

В Ставрополе бывшего старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону осудили на 10,5 лет колонии строгого режима за кражу, незаконное хранение оружия и убийство 29-летнего россиянина. Об этом в понедельник, 25 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также экс-полицейского оштрафовали на 50 тысяч рублей.

По данным следствия, ночью 10 декабря 2020 года фигурант заманил своего друга в безлюдное место в лес и выстрелил ему в затылок из незарегистрированного пистолета. После убийства правоохранитель забрал у потерпевшего более 900 тысяч рублей. Спустя сутки страж порядка вернулся за телом и вывез его в лес на выезде из Ставрополя, где выбросил и замаскировал ветками. Также он избавился от личных вещей товарища.

12 декабря в полицию обратилась мать убитого и сообщила об исчезновении сына. Благодаря совместной работе сотрудников СКР и МВД преступник был задержан.

19 мая стало известно, что под Смоленском бывшего полицейского приговорили к 22 годам колонии за убийство трех россиян.