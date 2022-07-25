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Крупный пожар в здании бывшего лесопильного завода в Петербурге попал на видео

В Петербурге загорелось здание бывшего лесопильного завода на площади 400 кв метров

В Санкт-Петербурге на Днепропетровской улице загорелось здание бывшего лесопильного завода на площади 400 квадратных метров. Видео с места крупного пожара было опубликовано в Telegram-канале News.ru.

На появившихся кадрах видно, как пожарные экипажи подбираются к полыхающему зданию. На записи также заметен густой столб черного дыма.

По данным телеканала 78.ru, огонь вспыхнул в здании «Водоканалстроя» на берегу Волковки. К ликвидации пожара привлекли 18 единиц техники и 72 сотрудника МЧС.

Сведений о пострадавших в результате возгорания пока не поступало.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области загорелась крыша строящегося здания в поселке Бугры. Отмечалось, что на опубликованных кадрах горела крыша строящейся многоэтажки в жилом комплексе «Энфилд», который по плану должны сдать в 2023 году.

Анна Щербакова
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