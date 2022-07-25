Москвичка на 12-м этаже перерезала трос промышленному альпинисту

83-летняя жительница Москвы на 12-м этаже перерезала трос промышленному альпинисту

Жительница Москвы на 12-м этаже ножом перерезала трос промышленному альпинисту, приняв его за «непонятную веревку». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 22 июля. Рабочий занимался капремонтом на фасаде дома на Домодедовской улице, но внезапно полетел вниз c десятого этажа. 31-летнего мужчину от падения на асфальт спасла страховка, по которой он спустился.

Позже выяснилось, что трос перерезала 83-летняя пенсионерка, которая увидела веревки из окна своей квартиры. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Ранее в июле в центре Екатеринбурга из окна на восьмом этаже жилого дома выпал мужчина. После падения он выжил, самостоятельно встал с земли и пошел.