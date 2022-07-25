Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвичка на 12-м этаже перерезала трос промышленному альпинисту

83-летняя жительница Москвы на 12-м этаже перерезала трос промышленному альпинисту

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жительница Москвы на 12-м этаже ножом перерезала трос промышленному альпинисту, приняв его за «непонятную веревку». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 22 июля. Рабочий занимался капремонтом на фасаде дома на Домодедовской улице, но внезапно полетел вниз c десятого этажа. 31-летнего мужчину от падения на асфальт спасла страховка, по которой он спустился.

Позже выяснилось, что трос перерезала 83-летняя пенсионерка, которая увидела веревки из окна своей квартиры. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Ранее в июле в центре Екатеринбурга из окна на восьмом этаже жилого дома выпал мужчина. После падения он выжил, самостоятельно встал с земли и пошел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Словакия пообещала передать Украине 11 самолетов МиГ-29
Названы вышедшие из моды модели пиджаков
На Украине признали недействительным паспорт Коломойского
США отменили ежегодные военные учения на Украине
Уборщик вернул потерянный кошелек с деньгами и документами и не взял награду
Отсидевший в тюрьме экс-футболист ушел в порно и пожалел
В России состоялся многотысячный фестиваль
Французская прокуратура заинтересовалась имуществом российских олигархов
Киев получит новую партию дронов на миллионы долларов
Москвичка на 12-м этаже перерезала трос промышленному альпинисту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.