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Пушков предрек сложное будущее для Германии

Сенатор Пушков заявил, что Германия может лишиться лидерства в Европе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек, что Германия может перестать быть лидером в Европе. Об этом он высказался в своем Telegram.

По мнению сенатора, к такому исходу приведет сразу ряд факторов: проблемы в сфере энергетики, «температурный апокалипсис», а также значительное ухудшение отношений с Россией.

«Все это предвещает сложное будущее для Германии. Из безусловного лидера ЕС она может превратиться в хворающего человека Европы», — подчеркнул Пушков.

Ранее сенатор заявил, что США, которые отделились от остального мира, превратились в «заповедник болезненных нравов». Такое определение Пушков дал на фоне публикации статьи в газете The New York Times, посвященной процветающей моде на каннибализм. В мировой культуре, по мнению политика, эта тема не прижилась.

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Сергей Истомин
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