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Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать расходы

РБК: Минтруд России впервые обяжет директоров школ и главврачей декларировать расходы

Фото: агентство «Москва»

Минтруд России разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, призванные ужесточить контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Об этом в понедельник, 25 июля, пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

Ведомство планирует обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений (в частности, директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, заведующих детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей. Сейчас они обязаны декларировать только доходы и имущества, а также отчитываться об обязательствах имущественного характера.

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Нововведение может затронуть до 206,6 тысячи россиян, именно столько насчитывается государственных и муниципальных учреждений в Россиина 1 апреля 2022 года по данным Росстата. В пресс-службе Минтруда изданию подтвердили, что законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля.

В действующем законодательстве под расходами должностных лиц понимаются крупные сделки, совершенные в течение одного года, например, приобретение имущества, автомобилей, ценных бумаг, цифровых валют. Обязательному декларированию они подлежат при условии, что сумма расходов по одной сделке или сумма трат по всем совершенным за год сделкам превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года.

В марте Госдума приняла закон, который дает правительству России право оперативно повышать пенсии и доплаты, а также принимать решения об индексации. Увеличение полномочий кабмина состоят и в том, что он сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по стране на душу населения.

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Марина Совина
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