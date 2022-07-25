Россиянин вербовал людей в легион для сражения на стороне Украины

Baza: в Якутии охранник занимался вербовкой жителей в легион, чтобы сражаться за Украину

В Якутии сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего охранника по подозрению в вербовке местных жителей в легион «Свобода России», который сражается на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Baza.

По версии следствия, мужчина публиковал в интернете сведения про легион и призывал людей вступать в его ряды, чтобы воевать за Украину.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему вменяется статья 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Ранее 25 июля российский военный летчик раскрыл детали попытки вербовки пилотов украинской разведкой, которую пресекла ФСБ. По его словам, на него вышел человек, который за деньги предложил угнать боевые самолеты, однако россиянин подумал, что это шутка. В ходе общения выяснилось, что на контакт вышли представители спецслужб Украины и их западные союзники, а угон авиатехники должен был продемонстрировать негативное отношение к спецоперации России и мотивировать других пилотов на предательство.