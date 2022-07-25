Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин вербовал людей в легион для сражения на стороне Украины

Baza: в Якутии охранник занимался вербовкой жителей в легион, чтобы сражаться за Украину

Фото: Telegram-канал «Baza»

В Якутии сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего охранника по подозрению в вербовке местных жителей в легион «Свобода России», который сражается на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Baza.

По версии следствия, мужчина публиковал в интернете сведения про легион и призывал людей вступать в его ряды, чтобы воевать за Украину.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему вменяется статья 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Ранее 25 июля российский военный летчик раскрыл детали попытки вербовки пилотов украинской разведкой, которую пресекла ФСБ. По его словам, на него вышел человек, который за деньги предложил угнать боевые самолеты, однако россиянин подумал, что это шутка. В ходе общения выяснилось, что на контакт вышли представители спецслужб Украины и их западные союзники, а угон авиатехники должен был продемонстрировать негативное отношение к спецоперации России и мотивировать других пилотов на предательство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российские военные уничтожили базу с поставленными США боеприпасами к HIMARS
Великобритания передала Украине зенитно-ракетные комплексы
В российской больнице психически нездоровый пациент устроил резню в палате
Россияне перевели рекордное количество денег в страны бывшего СССР
Подсчитаны потери российских авиакомпаний из-за закрытых аэропортов юга страны
Песков ответил на вопрос о мерах предосторожности в связи с COVID-19 в Кремле
Резиденцию президента Германии перестанут подсвечивать ради экономии энергии
В России объяснили решение вернуть купюры в пять и десять рублей
Ландшафтный архитектор назвала способ создать луг в московском дворе
Бывший депутат Рады допустил сдачу Харькова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.