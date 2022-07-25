45-килограммовая рыба выпрыгнула из воды и пронзила женщину острым рылом

TCPalm: во Флориде рыба-парусник пронзила рылом 73-летнюю Кэтрин Перкинс

У берегов американского штата Флорида рыба-парусник весом 45 килограммов выпрыгнула из воды и пронзила 73-летнюю Кэтрин Перкинс. Об этом сообщает TCPalm.

Перкинс и ее друзья — 75-летний Луис Тот и 77-летний Доминик Беллецца — отправились в океан на рыбалку. Примерно в трех километрах от берега им удалось поймать крупную рыбу-парусник. Пока Тот и Беллецца пытались поднять улов на леске, чтобы сделать фото, Перкинс стояла на палубе и наблюдала за ними. В этот момент парусник выпрыгнул из воды и ударил женщину своим длинным острым рылом.

Тот и Беллецца позвонили в экстренные службы и попытались самостоятельно остановить кровотечение, оказывая давление на рану в области паха, которую нанесла рыба. Перкинс была доставлена в больницу, о состоянии ее здоровья не сообщается.

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что нападение произошло так быстро, что она не успела среагировать.

Парусник — самая быстроплавающая рыба в мире, она способна развивать скорость до 100 километров в час. Ее отличительные черты — высокий и длинный первый спинной плавник, напоминающий по форме парус, и рыло в форме копья.

Ранее сообщалось, что пойманная в сети рыба убила рыболова. Пятеро мужчин рыбачили в Бенгальском заливе, когда индо-тихоокеанский голубой марлин набросился на 40-летнего Молли Джоганна и проткнул ему живот. Джоганна скончался на месте от полученных травм.