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У девушки «отпал кусок уха» из-за дешевых сережек

Daily Mail: у девушки из Великобритании из-за дешевых сережек отпал кусок уха

Кадр: @madijose_

Жительница Великобритании рассказала, что серьги Primark оставили огромные дыры в ее ушах, а «половина уха отпала вместе с серьгой», сообщает Daily Mail.

Мади Хосе из Редрута, Корнуолл, разместила в TikTok ролик, на котором видно, как покраснели и опухли ее уши после ношения сережек. Затем она сказала своим подписчикам: «Не покупайте серьги Primark!» и показала воспаленный пирсинг в ушах.

Видео набрало более 900 тысяч просмотров. Ее второе видео, где девушка показывает серьгу крупным планом, также набрало 31 тысячу просмотров.

«У меня немного болит ухо. Итак, я только что сняла свои серьги, и половина моего уха вышла вместе с моей серьгой», — сказала Мади в видео.

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Бренд Primark популярен своими модными недорогими аксессуарами, но теперь Мади призывает других не покупать их серьги. Ее подписчики начали публиковать аналогичные кадры после неудачной носки украшений.

«Каждая линейка продуктов Primark тестируется независимо, чтобы гарантировать соблюдение соответствующих стандартов безопасности и качества, — заявил представитель компании. — Мы просим клиента связаться с нами напрямую, чтобы мы могли продолжить расследование этого вопроса».

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Юлия Мискевич
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