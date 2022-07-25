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Блогерша назвала устаревший фасон юбки и нарвалась на критику в сети

Блогерша назвала цветные юбки-карандаши антитрендом и нарвалась на критику в TikTok

Фото: Shutterstock

Блогерша Анита (фамилия неизвестна) назвала фасон юбки, который является антитрендом, и нарвалась на критику в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Юзерша с никнеймом gorgeous_anita призвала женщин не носить цветные юбки-карандаши, так как они, по ее мнению, являются устаревшими. «Это было модно в 2000-х годах, но теперь — нет», — отметила она, продемонстрировав на камеру указанную модель насыщенного алого оттенка.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более шести миллионов просмотров. Пользователи сети принялись осуждать рекомендацию инфлюэнсера. «Мода всегда возвращается. Не понимаю, о чем ты говоришь», «Стиль нулевых сейчас в тренде», «Ты говоришь об этом стоя в белых скинни-джинсах?», «Абсолютно не согласна», — писали юзеры в комментариях.

Ранее в июле редакторы модного журнала Grazia перечислили вышедшие из моды фасоны рубашек. По мнению экспертов, антитрендами являются популярные десять лет назад приталенные модели, а также варианты из теплой клетчатой ткани и денима. По мнению журналистов, они удешевляют образ.

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Полина Гераскина
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