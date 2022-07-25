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Сбер снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

Сбер снизил ставку по базовым ипотечным программам до 9,9% годовых с 25 июля

Фото: Наталья Сергеева / Коммерсантъ

Сбер снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 процентных пункта с 25 июля — теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9 процента годовых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.

При этом изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.

Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев напомнил, что ЦБ принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер оперативно анонсировал снижение процентных ставок по базовым ипотечным продуктам. «Понимая значимость этого шага для клиентов, мы решили максимально ускориться и снижаем ставки уже с 25 июля. Благодаря этому ипотечное кредитование становится еще более доступным, и россияне могут успешно решать свои жилищные вопросы», — заметил он.

Отмечается, что Сбер планомерно улучшает условия по продуктам и продолжает активно наращивать темпы ипотечного кредитования. По данным аналитиков сервиса «Домклик», с начала текущего года было выдано 366 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,1 триллиона рублей.

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Варвара Кошечкина
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