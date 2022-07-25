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Крым пообещал помочь Донбассу в решении социальных вопросов

Глава Крыма Аксенов пообещал помочь республикам Донбасса в решении социальных вопросов

Фото: Pixabay

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале пообещал, что республика поможет республикам Донбасса, а также освобожденным регионам Украины, которые хотят войти в состав России, в решении таких социальных вопросов, как здравоохранение и образование. Об этом он заявил по итогам встречи с зампредседателя Госдумы Анной Кузнецовой.

«В ходе встречи обсудили вопросы гуманитарной помощи жителям сопредельных территорий и республик Донбасса. Сегодня в братских регионах требуют первоочередного решения проблемы организации работы учреждений здравоохранения, школьного и дошкольного образования. Республика Крым уже прошла этот путь и поможет своим соседям обеспечить людям достойную, полноценную жизнь. Нам предстоит большая совместная работа», — написал Аксенов.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области обозначило конец последней блокады, организованной властями Украины против полуострова. Он заявил о преодолении последней блокады Украины и отметил, что это происходит благодаря ряду факторов.

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Марина Совина
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