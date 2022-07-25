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Минобороны сообщило о срыве высадки диверсантов ВСУ в Днепровском лимане

Минобороны сообщило о срыве высадки украинских диверсантов с катеров в Днепровском лимане

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В акватории Днепровского лимана российские военные сорвали попытку высадки с катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате огневого поражения два десантных катера военно-морских сил Украины с находившимися на борту диверсантами были уничтожены.

Также пресс-секретарь военного ведомства рассказал, что в результате удара высокоточным оружием российских Воздушно-космических сил (ВКС) по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировано свыше 100 националистов и иностранных наемников.

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Игорь Дмитров
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