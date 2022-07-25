Стюардесса назвала незаменимый в салоне самолета предмет одежды для пассажиров

Express: стюардесса порекомендовала пассажирам всегда брать с собой на рейс теплую одежду

Стюардесса американских авиалиний порекомендовала пассажирам всегда брать с собой на борт толстовку. О незаменимом предмете одежды для пассажиров в салоне девушка рассказала в TikTok, на вирусный ролик обратили внимание в Express.

По словам бортпроводницы, всего толстовка или джемпер могут спасти путешественников от переохлаждения в аэропорту или в самолете.

«Даже если вы летите в жаркие страны и думаете, что вам это не понадобится — все равно смело кладите в ручную кладь теплую вещь. У многих авиакомпаний нет на борту пледов, поэтому всегда рассчитывайте только на себя!» — дала совет стюардесса.

Кроме того, девушка добавила, что полезно иметь при себе на борту зарядное устройство, бутылку с водой, дезинфицирующее средство, салфетки, лосьон для рук, бальзам для губ, дезодорант и зубную щетку с пастой. Не лишним, по ее мнению, будет взять в поездку легкий перекус, подушку и наушники. Также бортпроводница попросила не забывать про паспорт, документы и кошелек.

Ранее в июле эта же стюардесса поделилась секретами, как путешествовать с комфортом во время «летнего хаоса». Например, она посоветовала пассажирам планировать перелеты со пересадкой не менее двух часов между рейсами.