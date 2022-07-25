Штаб Сил обороны Эстонии заявил, что корабли военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин

Корабли военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин для демонстрации присутствия альянса в Балтийском море. Об этом заявила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, передает РИА Новости.

«Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе. В результате таких визитов мы находим все больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками», — указал заместитель командующего ВМС страны Йохан-Элиас Сельямаа.

В Старый порт Таллина прибыли голландский штабной корабль и флагман группы HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real, британский танкер RFA Tidesurge пришвартовался в порту Мууга вблизи эстонской столицы.

Первая постоянная военно-морская группа НАТО является одной из четырех постоянных групп ВСМ альянса. Она способна в составе сил быстрого реагирования оперативно прибыть в любой регион.

В конце июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО вскоре начнет усиливать восточный фланг согласно утвержденному на саммите в Мадриде плану. По ее словам, план по укреплению НАТО у границ с Россией начнет реализовываться «уже завтра».

