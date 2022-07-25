На улице Москвы заметили скопление тропических тараканов

«Подъем»: в московском районе Лианозово на улице обнаружили мадагаскарских тараканов

На улице Москвы обнаружили скопление мадагаскарских тараканов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Подъем».

Крупных тропических насекомых, которые обитают в лесах острова Мадагаскара, заметила девушка во время прогулки с собакой в районе Лианозово. На снятом ей видео можно заметить, как тараканы ползают по траве возле нее, а также по находящейся неподалеку бетонной конструкции.

Девушка призналась, что из-за столкновения с насекомыми она не могла пошевелиться от страха. «Я никогда в жизни не видела такого размера тараканов. Это мой самый страшный кошмар. Это просто как фильм ужасов!» — восклицала она. Причины появления мадагаскарских тараканов в российском городе остаются неизвестными.

В январе жители подмосковной деревни Ермолино, расположенной в Дмитровском районе, обнаружили краснокнижного тигренка, шедшего по дороге. На записи видно, что животное не спеша идет по заснеженной колее, а затем отбегает в темноту подальше от машины.