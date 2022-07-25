В Siemens Energy рассказали о проблемах со ввозом турбины в Россию

Siemens Energy заявила, что для ввоза турбины в Россию не хватает таможенных документов

Представители компании Siemens Energy в беседе с ТАСС рассказали, какие проблемы имеются со ввозом турбины в Россию. По их словам, власти Германии со своей стороны предоставили все нужные документы для того, чтобы турбину можно было транспортировать, но при этом для ее перевозки не хватает таможенных документов.

«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели. Однако чего не хватает, так это таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», — заявили в компании.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал направление «Газпрому» экспортной лицензии немецкой Siemens Energy возвращением общения между компаниями в нормальное русло. При этом вопрос обслуживания турбин далек от решения, отметил он.