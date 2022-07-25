Вопрос обслуживания турбин «Северного потока» назвали далеким от решения

Эксперт ФНЭБ Гривач: вопрос обслуживания турбин «Северного потока» далек от решения

Направление «Газпрому» экспортной лицензии немецкой Siemens Energy — это возвращение общения между компаниями в нормальное русло, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. При этом вопрос обслуживания турбин далек от решения, добавил специалист в ходе беседы с «Лентой.ру».

Возвращение в нормальное русло

«После многих месяцев от обслуживающей компании поступили первые документы по поводу двигателя. Теперь его предстоит вернуть, запустить и восстановить процесс обслуживания других агрегатов. Так что до завершения этой истории еще далеко», — предположил Гривач.

Доцент РАНХиГС и аналитик Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что спрогнозировать, когда «Северный поток» снова заработает в полную силу, не получится. «Действия по "Северному потоку" носят больше политический, чем экономический характер. Как это будет влиять на экспорт газа Россией, неясно. Это лежит в поле чисто политических решений», — высказался экономист.

Гривач также добавил, что после получения «Газпромом» экспортной лицензии потребуется восстановление цепочки обслуживания и гарантии того, что она опять не будет нарушена.

Проблемы с документами

«Газпром» получил от компании Siemens документы, связанные с оборудованием для «Северного потока», однако считает их недостаточно ясными.

Российская компания утверждает, что у него по-прежнему есть вопросы и по поводу санкций Евросоюза и Великобритании: эти вопросы должны быть сняты для того, чтобы двигатель был поставлен в Россию, а другие агрегаты для КС «Портовая» можно было ремонтировать.

«В этих обстоятельствах "Газпром" в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — уточнили в компании.

О том, что документация была направлена «Газпрому», 24 июля сообщил «Коммерсантъ». Лицензия позволяет ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

Проблемы с возвратом турбины, о которых стало известно в июне, послужили основанием для сокращения объемов прокачки газа в Европу. В Кремле утверждают, что после его установки поставки продолжатся в «технологически возможном» объеме.