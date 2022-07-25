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Две «пророссийские» партии на Украине оспорили запрет на деятельность

«Партия Шария» и Соцпартия оспорили в Верховном суде Украины запрет деятельности

Фото: РИА Новости

Представители «Партии Шария» и Социалистической партии Украины (СПУ) оспорили в Верховном суде запрет на деятельность, наложенный за «пророссийскую» позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское движение «Рух».

По данным общественников, Верховный суд уже открыл соответствующее апелляционное производство, а также отправил Министерству юстиции материалы для подготовки соответствующего отзыва.

Также документы были запрошены у Восьмого апелляционного суда Львова, который принимал решение о запрете деятельности этих двух партий.

СПУ появилась на Украине сразу после запрета деятельности КПСС в 1991 году. В разное время она образовывала коалиции с Партией регионов и Коммунистической партией Украины (КПУ), но в 2018 году провозгласила курс на евроинтеграцию.

«Партией Шария» руководит оппозиционный блогер и журналист Анатолий Шарий вместе со своей супругой Ольгой. Комментируя соответствующее решение суда, он назвал украинское руководство ничтожествами.

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Алевтина Запольская
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