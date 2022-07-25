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Российский генерал оценил вероятность угона боевого самолета во время полета

Генерал Попов заявил, что предотвратить угон боевого самолета во время полета невозможно

Фото: РИА Новости

Кандидат технических наук, российский генерал-майор Владимир Попов оценил попытку украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. Соответствующий комментарий он дал в беседе с MK.RU.

По его словам, угон воздушного судна прямо во время полета, как это планировала осуществить украинская сторона, предотвратить невозможно — никакие технические или радиотехнические средства в этом не помогут.

«[Это возможно] только если в составе экипажа кто-то не позволит другому это сделать, предприняв какие-то действия, чтобы тот не смог угнать самолет», — заявил генерал и добавил, что Служба безопасности Украины рассматривала именно такой вероятный вариант: одного из штурманов они намеревались отравить клофелином.

Ранее российский летчик раскрыл подробности его вербовки украинской разведкой. В частности, мужчина, который на него вышел, обещал ему крупную сумму денег, а также гарантировал европейский паспорт и безбедную жизнь за границей.

25 июля ФСБ России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов ВКС России. От исполнителей требовалось осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые Вооруженными силами Украины аэродромы. Речь шла о Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ. Летчикам обещали заплатить за угон два миллиона долларов.

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Варвара Кошечкина
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