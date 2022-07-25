В Тюмени покажут картины советских художников

В Тюмени пройдет выставка «Искусство Союза» в честь 100-летия образования СССР

В Тюмени в музее Словцова 28 июля откроется коллекция картин СССР 1920-1980 годов под названием «Искусство Союза». Об этом сообщает «Вслух.ru» со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области.

Выставка будет посвящена 100-летию образования СССР. На ней будут представлены работы из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» в Москве. Посетители смогут увидеть произведения живописи, графики и скульптуры.

Выставка также позволит познакомиться с многообразием направлений в искусстве Советского Союза: от конструктивизма до сурового стиля, от соцреализма до «неформального» искусства. Помимо этого, экспозиция дополнена работами советского периода из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения, уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Русское искусство XIX века». На ней представлены 30 живописных и графических работ знаменитых художников — Антропова, Тропинина, Варнека, Бруни, Крамского, Боголюбова, Киселевой, Васнецова и других мастеров этого периода. Экспозиция показывает, как менялось искусство на протяжении века.