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Игнорировавшего звонки о нападении российского полицейского уволили со службы

В Екатеринбурге уволили дежурного полиции, игнорировавшего звонки об избиении мужчины

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Екатеринбурге 46-летнего дежурного отела полиции №13 уволили со службы после того, как он не отреагировал на звонки о нападении, что привело к гибели потерпевшего. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

В ночь с 28 на 29 мая в районе Химмаша в Екатеринбурге мигранты толпой избили мужчину. Прохожие попытались помочь россиянину, однако мигранты начали угрожать им ножами. Очевидцы звонили дежурному полицейскому, но он проигнорировал их звонки и не отправил наряд. Жители Екатеринбурга взяли в руки камни и пригрозили иностранцам, после чего нападавшие убежали.

Пострадавший в драке мужчина потерял сознание, ему вызывали бригаду медиков. Жителя Екатеринбурга пытались спасти на протяжение 30 минут, но он скончался. Правоохранители задержали нескольких напавших.

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Екатерина Власова
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