Охрану экс-президента Польши усилили после призыва сократить население России

Охрана бывшего президента Польши Валенсы была усилена после его призыва сократить Россию

Охрана бывшего президента Польши Леха Валенсы была усилена после того, как он призывал сократить население России. На это обратило внимание издание Super Express.

Сообщается, что 24 июля Валенсу заметили около церкви, куда он пришел на воскресную службу, с двумя охранниками. Подчеркивается, что ранее у экс-президента был один телохранитель и один водитель, второй охранник замечен впервые.

«Они смотрели повсюду и усилили бдительность. Второй охранник сидел в церкви в паре скамеек от него. Перед службой он проверял ее на безопасность. Такого раньше никогда не было», — отмечает фотокорреспондент издания.

Ранее сын Валенсы Ярослав в прессе попросил полицию об усилении охраны отца.

В июле Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек. Он заявил, что необходимо «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов». Валенса считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить».