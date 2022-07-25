Советник лидера Ирана сравнил мировую политику России и США

Советник лидера Ирана Велояти: Россия проводит более мудрую политику, чем страны Запада

Cоветник верховного и духовного лидера Ирана Али Акбар Велояти в интервью газете Kayhan оценил мировую политику России и США.

По его словам, Россия проводит более мудрую политику, чем страны Запада. Он отметил, что Москва и Пекин не раз выступали в роли союзников Тегерана, занимая иранскую сторону в противостоянии западным государствам.

«Действительно, ни Россия, ни Китай не подписывали с нами договор о дружбе и братстве, они, как и все, действовали исходя из своих интересов, но разве не очевидно, что их политика была мудрее той, которую проводит Запад», — высказался советник иранского лидера.

Велояти также подчеркнул, что Восток «твердо встал на ноги» вместе с Россией, Индией и Китаем.

«Сейчас в Азии возникают три важных центра силы, Иран, Россия и Китай, которые независимы и противостоят идеологии экспансии и однополярного мира, исповедуемой Западом и США», — указал он.

Ранее обозреватель Марк Эпископос рассказал о «тревожном феномене», который наблюдается после поездки президента России Владимира Путина в Иран. Он отметил, что сделка по экспорту зерна «завершила неделю российской дипломатии», которая, по словам экспертов, была призвана показать провал западной кампании по экономической и политической изоляции Москвы.