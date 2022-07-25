ВСУ отказались выпускать харьковчан на подконтрольную России территорию

В Харькове сообщили, что ВСУ отказались выпускать мирных на подконтрольную РФ территорию

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выпускать жителей Харьковской области на подконтрольную России территорию. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Это целенаправленное уничтожение, я считаю, населения. Они же не дают населению Харьковской области покинуть подконтрольные украинским вооруженным силам территории», — сказал Ганчев. По его словам, все попытки со стороны мирных харьковчан покинуть зону боевых действий, выдвинуться в сторону, подконтрольную РФ, «всячески пресекаются, вплоть до физического уничтожения».

«У нас есть конкретные факты, когда расстреливали из автомобиля целыми семьями с детьми», — пояснил Ганчев.

Также он сообщил, что, по данным разведки, украинские военные готовили провокацию на дамбе Печенежского водохранилища. «И, скорее всего, планировалось подорвать эту дамбу вместе с людьми, показать это как бомбардировку со стороны Российской Федерации», — добавил он.

Ранее в Минобороны заявили, что жители западных областей, мобилизованные в ряды ВСУ, отказываются ехать в Донбасс. По данным оборонного ведомства, командованием ВСУ 100-я бригада была разоружена, зачинщики арестованы.