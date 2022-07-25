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ВСУ отказались выпускать харьковчан на подконтрольную России территорию

В Харькове сообщили, что ВСУ отказались выпускать мирных на подконтрольную РФ территорию

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выпускать жителей Харьковской области на подконтрольную России территорию. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Это целенаправленное уничтожение, я считаю, населения. Они же не дают населению Харьковской области покинуть подконтрольные украинским вооруженным силам территории», — сказал Ганчев. По его словам, все попытки со стороны мирных харьковчан покинуть зону боевых действий, выдвинуться в сторону, подконтрольную РФ, «всячески пресекаются, вплоть до физического уничтожения».

«У нас есть конкретные факты, когда расстреливали из автомобиля целыми семьями с детьми», — пояснил Ганчев.

Также он сообщил, что, по данным разведки, украинские военные готовили провокацию на дамбе Печенежского водохранилища. «И, скорее всего, планировалось подорвать эту дамбу вместе с людьми, показать это как бомбардировку со стороны Российской Федерации», — добавил он.

Ранее в Минобороны заявили, что жители западных областей, мобилизованные в ряды ВСУ, отказываются ехать в Донбасс. По данным оборонного ведомства, командованием ВСУ 100-я бригада была разоружена, зачинщики арестованы.

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Марина Совина
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