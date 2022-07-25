ВСУ отказались выпускать харьковчан на подконтрольную России территорию
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выпускать жителей Харьковской области на подконтрольную России территорию. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.
«Это целенаправленное уничтожение, я считаю, населения. Они же не дают населению Харьковской области покинуть подконтрольные украинским вооруженным силам территории», — сказал Ганчев. По его словам, все попытки со стороны мирных харьковчан покинуть зону боевых действий, выдвинуться в сторону, подконтрольную РФ, «всячески пресекаются, вплоть до физического уничтожения».
«У нас есть конкретные факты, когда расстреливали из автомобиля целыми семьями с детьми», — пояснил Ганчев.
Также он сообщил, что, по данным разведки, украинские военные готовили провокацию на дамбе Печенежского водохранилища. «И, скорее всего, планировалось подорвать эту дамбу вместе с людьми, показать это как бомбардировку со стороны Российской Федерации», — добавил он.
Ранее в Минобороны заявили, что жители западных областей, мобилизованные в ряды ВСУ, отказываются ехать в Донбасс. По данным оборонного ведомства, командованием ВСУ 100-я бригада была разоружена, зачинщики арестованы.