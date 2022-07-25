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США продолжат искать пути увеличить экспорт зерна с Украины наземными маршрутами

Reuters: США ищут пути увеличения экспорта зерна с Украины наземными маршрутами

Фото: Pixabay

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома рассказал, что США вместе с партнерами продолжают искать те или иные пути, которые позволили бы увеличить экспорт зерна с Украины наземными маршрутами, сообщает Reuters.

Представитель американской администрации считает, что удар российских военных по военной инфраструктуре морского порта Одессы указывает на то, что Москва может не соблюдать достигнутые договоренности по экспорту украинского зерна. По его словам, в Вашингтоне внимательно наблюдают за тем, чтобы Россия выполняла свои обязательства по данному вопросу.

Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что страна может выйти на прежний уровень экспорта зерна к середине осени. Он отметил, что пять миллионов тонн — это был минимальный объем поставок из украинских портов, а за последние несколько дней было собрано восемь миллионов тонн зерна.

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Марина Совина
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