Украина назвала срок выхода на прежний уровень экспорта зерна

Министр аграрной политики Сольский: Киев выйдет на прежний уровень экспорта зерна осенью

Украина может выйти на прежний уровень экспорта зерна к середине осени, такие сроки назвал министр аграрной политики страны Николай Сольский, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

Он отметил, что пять миллионов тонн — это был минимальный объем поставок из украинских портов, а за последние несколько дней было собрано восемь миллионов тонн зерна. По его словам, Киев давно подписал договоры на вывоз агропродукции, но эти контракты не исполняются, а новые пока в процессе.

«Это цифра, на которую нужно выйти. Если нам не будут мешать известные факторы, то это можно будет сделать до плюс-минус середины осени», — указал Сольский.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

