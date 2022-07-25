Найден способ покрасить забор вдвое быстрее с помощью обычного предмета с кухни

The Sun: тиктокерша взяла губку вместо кисти и покрасила забор вдвое быстрее обычного

Тиктокерша по имени Лиэнн Орр показала подписчикам, как покрасила забор вдвое быстрее обычного — она взяла губку вместо кисти. На ролик в TikTok, где женщина показывает найденный ею способ ускорить покраску с помощью этого предмета с кухни, обратило внимание издание The Sun.

На видео Лиэнн продемонстрировала банку коричневой краски и старую кухонную губку. «Обмакните губку в краску, только сначала наденьте перчатки», — напомнила она.

Она отметила, что с помощью губки можно легко прокрасить трещины в дереве. «Сама себе поражаюсь, что придумала такую маленькую хитрость», — посмеялась тиктокерша. Она также посоветовала своим подписчикам купить пару металлических губок, чтобы перед покраской забора очистить его от загрязнений.

В комментариях подписчики поблагодарили Лиэнн за подсказку. По их словам, такого результата при окрашивании дерева сложно достигнуть не только с помощью кисти, но и с помощью малярного валика.

Ранее канадская тиктокерша по имени Елена предложила способ отчистить чайник от накипи с помощью простого продукта, который можно найти почти в каждой кухне. Своим 68 тысячам подписчиков она показала грязный электрический чайник с накипью внутри и предложила вскипятить в таком чайнике воду и уксус.