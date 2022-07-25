Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Найден способ покрасить забор вдвое быстрее с помощью обычного предмета с кухни

The Sun: тиктокерша взяла губку вместо кисти и покрасила забор вдвое быстрее обычного

Кадр: leyanneorr / TikTok

Тиктокерша по имени Лиэнн Орр показала подписчикам, как покрасила забор вдвое быстрее обычного — она взяла губку вместо кисти. На ролик в TikTok, где женщина показывает найденный ею способ ускорить покраску с помощью этого предмета с кухни, обратило внимание издание The Sun.

На видео Лиэнн продемонстрировала банку коричневой краски и старую кухонную губку. «Обмакните губку в краску, только сначала наденьте перчатки», — напомнила она.

Она отметила, что с помощью губки можно легко прокрасить трещины в дереве. «Сама себе поражаюсь, что придумала такую маленькую хитрость», — посмеялась тиктокерша. Она также посоветовала своим подписчикам купить пару металлических губок, чтобы перед покраской забора очистить его от загрязнений.

Материалы по теме:
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022

В комментариях подписчики поблагодарили Лиэнн за подсказку. По их словам, такого результата при окрашивании дерева сложно достигнуть не только с помощью кисти, но и с помощью малярного валика.

Ранее канадская тиктокерша по имени Елена предложила способ отчистить чайник от накипи с помощью простого продукта, который можно найти почти в каждой кухне. Своим 68 тысячам подписчиков она показала грязный электрический чайник с накипью внутри и предложила вскипятить в таком чайнике воду и уксус.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Башкирии
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
Росгвардейцы нашли крупную партию оружия ВСУ
Игрок клуба НХЛ спас пилота потерпевшего крушение самолета
Обрушение потолка в премиум-отеле курорта «Роза хутор» попало на видео
Стало известно о конфликте отца 10-летней студентки МГУ еще с одним вузом России
Российские авиакомпании опровергли смягчение санкций Евросоюза
Во «Вкусно — и точка» развеяли слухи о появлении в продаже пива
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.