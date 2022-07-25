Зеленский объявил о новых кадровых решениях в украинской разведке
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны возглавит комитет разведки при президенте Украины. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины», — объявил глава государства.
Зеленский также подтвердил, что новым командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а его предшественник Григорий Галаган занял должность первого заместителя Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил с поста командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Григория Галагана.