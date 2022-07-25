Зеленский объявил о новых кадровых решениях в украинской разведке

Зеленский сообщил, что глава ГУР Буданов возглавит комитет разведки при президенте Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны возглавит комитет разведки при президенте Украины. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины», — объявил глава государства.

Зеленский также подтвердил, что новым командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а его предшественник Григорий Галаган занял должность первого заместителя Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил с поста командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Григория Галагана.

