Автоэксперт выступил за ужесточение закона о конфискации машин у нарушителей

Автоэксперт Кадаков призвал ужесточить закон о конфискации автомобилей у нарушителей ПДД

Закон, предусматривающий конфискацию автомобилей у водителей, систематически нарушающих ПДД, должен быть строже. За ужесточение в разговоре с «Лентой.ру» выступил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

На данный момент конфискация грозит водителям при уголовной ответственности, которая наступает при систематических нарушениях ПДД. Так, за вождение в состоянии алкогольного опьянения водителя привлекут к уголовной ответственности с вероятностью конфискации автомобиля на второй раз, а при выезде на встречную полосу, вождении без прав и превышении скорости более чем на 60 километров в час — на третий раз. При этом конфискации подлежит только автомобиль нарушителя, поэтому, если водитель не является собственником, транспортное средство не отберут.

Кадаков призвал к тому, чтобы автомобиль конфисковывался вне зависимости от того, кому он принадлежит. По его словам, каждый водитель должен добиваться того, чтобы на его машине не ездил человек, который может сесть за руль пьяным или без водительского удостоверения.

«Если условная многодетная семья доверяет автомобиль человеку, который садится пьяным за руль, может, им эта машина не нужна? Когда мне говорят: "Ну как же, это же многодетная семья", — то детей этой семьи мы с социальной точки зрения защищаем, а то, что они доверяют автомобиль человеку, который садится за руль пьяным и может сбить других детей, мы об этом почему-то забываем. Я считаю, что автомобиль надо конфисковывать у всех — у тебя машина брата, свата, конторская. государственная, принадлежащая структуре или ООО — неважно. Конфисковали в пользу государства, а дальше брат, сват, контора выставляют тебе иск на компенсацию. Вот так это должно работать», — считает Кадаков.

Он также предположил, что с текущей версией закона нарушители перепишут свои автомобили на родственников и продолжат ездить, не соблюдая правила. При этом он считает, что попасться на конфискацию машины достаточно сложно.

И ведь чтобы попасться на эту конфискацию — это надо умудриться. Это надо быть лишенным прав, опять сесть за руль, опять ехать по "встречке" или превышать скорость 60 километров в час, опять попасться к инспектору. Это надо очень постараться, чтобы нарваться на конфискацию автомобиля Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»

Ранее автоюрист Лев Воропаев разъяснил «Ленте.ру» положения нового закона. Он объяснил, что законодательством в том числе предусмотрена возможность обжаловать изъятие транспортного средства. Кроме того, специалист уверен, что конфискация не будет поголовной, так как суд будет рассматривать каждое дело по отдельности, и изъятие коснется только самых злостных нарушителей.