Популярные в 2010-х годах вещи вновь вернулись в моду

The Symbol: популярные в 2010-х годах туфли на платформе и бриджи вновь вернутся в моду

Редакторы модного журнала The Symbol предсказали скорое возвращение в моду вещей, которые были особенно популярны в 2010-х годах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Специалисты предполагают, что в тренды вновь вернутся туфли на шпильке и платформе. Отмечается, что названная обувь была замечена, например, на моделях во время показа весенне-летней коллекции люксового бренда Saint Laurent.

Кроме того, эксперты добавили в упомянутый список бриджи и капри. По их словам, сначала данную одежду вытеснили из моды велосипедки, а затем шорты-бермуды. Однако брюки длиной чуть ниже колена снова стали актуальными предметами гардероба благодаря таким маркам, как Chanel, Acne Studios и Michael Kors.

В заключение авторы материала отметили, что в грядущем сезоне трендовыми окажутся рваные джинсы. По мнению журналистов, указанную вещь уже популяризируют бренды в своих новых линейках, среди которых, в частности, Dolce & Gabbana, Givenchy и Balenciaga.

Раннее дизайнеры бренда You Wanna назвали самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По словам специалистов, одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая «агрессивная сексуальность» с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку популярные в нулевых прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.