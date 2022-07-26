Депутат Метелев предложил лишать блогеров доступа к интернету за аморальное поведение

В России предложили создать черный список блогеров. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По мнению парламентария, которое он выразил в своем Telegram-канале, за аморальное поведение во время стримов блогеров следует лишать доступа к интернету и социальным сетям.

«Их нужно наказывать максимально жестко. Может, даже жестче, чем если бы они нарушали закон втихую. Ведь эффекта вреда больше, значит, и ответственность должна быть выше. Для них, треш-блогеров, важно что? Деньги и аудитория. Значит, нужно отключить их от этого», — написал Метелев. Таким образом он прокомментировал ДТП с участием блогеров, которые вели прямой эфир во время движения.

«Нам стоит подумать о специальном реестре, включение в который станет черным днем для интернет-зависимых: блокировка в соцсетях, запрет для интернет-провайдеров и сотовых операторов предоставлять интернет-услуги», — предложил депутат.

По мнению парламентария, треш-стримеры формируют у молодежи аморальную модель поведения. «Они опасны для общества и их нужно изолировать. Если не физически, то уж точно виртуально», — добавил глава думского комитета.

25 июля треш-стримеры, известные под никами Кирюша и Лошадка, устроили массовое ДТП в Ярославле. Они вели прямую трансляцию во время движения, не справились с управлением на повороте и влетели на полной скорости в частную стоянку, повредив несколько автомобилей.