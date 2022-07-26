Российский пенсионер насмерть задавил двухлетнего внука

В Бурятии пенсионер насмерть задавил двухлетнего внука во дворе собственного дома

В Окинском районе Бурятии пенсионер насмерть задавил двухлетнего внука во дворе собственного дома. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает «Байкал Daily».

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 25 июля в селе Орлик. 60-летний россиянин за рулем автомобиля «Тойота Камри» двигался задним ходом и наехал на маленького мальчика. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы головы.

Его доставили в больницу, но спустя несколько часов он умер.

Ранее стало известно, что в Татарстане рухнувший бетонный забор насмерть раздавил семилетнюю девочку. Погибшая гуляла со сверстниками по территории заброшенного ремонтно-механического завода, когда на нее упал фрагмент бетонного забора. От полученных травм ребенок скончался на месте.

