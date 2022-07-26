Школьникам Челябинской области предложили поехать в бесплатные путешествия

В Челябинской области предложили бесплатные поездки для школьников 5-9 классов

В Челябинской области запустили пилотный проект детских бесплатных путешествий по социальным сертификатам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, детям из Челябинска и Копейска предложили съездить в Златоуст и Миасс, увидеть Уральские горы и побывать на оружейных фабриках. «Для нас, как для промышленного региона, очень важна популяризация труда, открытость наших предприятий. Всего сорок предприятий участвуют в программах промышленного туризма», — рассказала министр экономики региона Наталья Лушачева.

По ее словам, проект осуществляется в рамках программы Ростуризма. На него будет выделено 65 миллионов рублей, 45 из которых — средства из федерального бюджета.

Воспользоваться социальным сертификатом на бесплатный тур смогут школьники 5-9 классов. Подать заявку можно через портал Госуслуг до 18 августа. Всего в рамках программы отправиться в бесплатное путешествие смогут почти девять тысяч детей.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае оборудуют новые кемпинги для туристов, путешествующих по региону на автомобилях. Специальные площадки появятся вдоль Чуйского тракта и федеральной трассы А-322 до границы с Казахстаном. Их введут в эксплуатацию в ближайшие два года.