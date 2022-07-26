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Во ФСИН допустили замену мебели из IKEA товарами из российских колоний

Во ФСИН заявили, что продукция российских колоний способна заменить товары ушедших брендов

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Продукция заключенных российских колоний способна заменить товары брендов, которые ушли из страны. Об этом заявили руководители ФСИН Свердловской области на выставке продукции российских заключенных в Екатеринбурге, передает передает «Областная газета».

Колонии вполне могут заменить магазины IKEA, допустил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области Иван Шарков. «Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — объяснил он.

По словам Шаркова, главная задача производств в колониях России — трудоустройство заключенных. При этом основную долю себестоимости продукции составляет зарплата.

Начальник ФСИН России по Свердловской области Александр Федоров также подчеркнул, что соотношение цены и качества у продукции из колоний выше, чем у зарубежных аналогов. «Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании», — считает он.

На 11-й ежегодной выставке продукции ФСИН в Екатеринбурге были представлены изделия осужденных из разных регионов России, в том числе мебель, детские игрушки, сувениры, продукты и другие товары народного потребления.

Ранее ФСИН решила привлекать IT-специалистов из российских тюрем к удаленной работе на отечественные коммерческие компании. По словам заместителя главы ведомства Александра Хабарова, такие обращения поступили от предпринимателей из ряда регионов страны.

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Константин Лысяков
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