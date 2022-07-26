Во ФСИН допустили замену мебели из IKEA товарами из российских колоний

Во ФСИН заявили, что продукция российских колоний способна заменить товары ушедших брендов

Продукция заключенных российских колоний способна заменить товары брендов, которые ушли из страны. Об этом заявили руководители ФСИН Свердловской области на выставке продукции российских заключенных в Екатеринбурге, передает передает «Областная газета».

Колонии вполне могут заменить магазины IKEA, допустил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области Иван Шарков. «Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — объяснил он.

По словам Шаркова, главная задача производств в колониях России — трудоустройство заключенных. При этом основную долю себестоимости продукции составляет зарплата.

Начальник ФСИН России по Свердловской области Александр Федоров также подчеркнул, что соотношение цены и качества у продукции из колоний выше, чем у зарубежных аналогов. «Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании», — считает он.

На 11-й ежегодной выставке продукции ФСИН в Екатеринбурге были представлены изделия осужденных из разных регионов России, в том числе мебель, детские игрушки, сувениры, продукты и другие товары народного потребления.

Ранее ФСИН решила привлекать IT-специалистов из российских тюрем к удаленной работе на отечественные коммерческие компании. По словам заместителя главы ведомства Александра Хабарова, такие обращения поступили от предпринимателей из ряда регионов страны.