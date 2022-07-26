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Российская стилистка назвала неуместную для выхода в город одежду

Стилистка Юлия Литвиненко: в городе неуместно носить лосины с эффектом пуш-ап

Фото: unsplash

Российская стилистка Юлия Литвиненко назвала неуместную для выхода в город одежду. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».

Так, специалистка посоветовала избегать облегающих и прозрачных нарядов, коротких шортов, вещей с глубокими вырезами, а также сочетания лосин и велосипедок с мини-топами. Кроме того, в список неподходящих для данных прогулок предметов гардероба вошли лосины с эффектом пуш-ап. «Щеголять в них по городу — большая ошибка. Вещь изначально создавалась для спортзала, поэтому не смущайте людей, надевая ее для выхода в свет», — отметила стилистка.

К тому же собеседница издания призвала не носить в публичных местах сандалии-гладиаторы и резиновые шлепанцы, которые, по ее словам, являются пляжной обувью.

Ранее в июле блогерша Анастасия назвала популярную безвкусную одежду на лето. По словам эксперта в сфере моды, чтобы выглядеть элегантно, следует отказаться от использования резиновых шлепанцев в качестве повседневной обуви. Кроме того, юзерша внесла в список портящих образ вещей короткие шорты и юбки.

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Алина Гостева
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