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В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире

FP предсказало усугубление энергетического кризиса во всем мире грядущей зимой

Фото: Unsplash.com

Издание из США Foreign Policy предсказало усугубление тяжелого энергетического кризиса во всем мире грядущей зимой на фоне введения антироссийских санкций.

«Мы переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди», — приводится в статье заявление декана климатического факультета Колумбийского университета, эксперта в области энергетики Джейсона Бордоффа.

Авторы материала отмечают, что после пандемии коронавируса, а также климатических потрясений и сбоев в цепочках поставок мировые рынки оказались в напряжении еще до начала спецоперации России на Украине.

Ситуация ухудшилась после сокращения поставок газа из России, что заставило Европу искать альтернативные источники импорта и повысило цены на мировом рынке. В настоящее время кризис энергоносителей усугубляется экстремальной жарой.

В статье отмечается, что предстоящей зимой все может стать еще хуже, когда начнут действовать ограничительные меры Европы против российской нефти.

Ранее издание Express сообщило, что в европейских странах началась паника из-за снижения поставок российского газа до 33 миллионов кубических метров в сутки по «Северному потоку», о котором заявил «Газпром».

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Марина Совина
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