Медведи набросились на справлявшего нужду мужчину

Pragativadi: в штате Одиша медведица с медвежонком напали на справлявшего нужду мужчину

В Индии медведица и медвежонок напали на мужчину. Об этом сообщает Pragativadi.

Инцидент произошел рядом с деревней Джатапада в районе города Баласор, штат Одиша. Местный житель, которого опознали как Гопинатха Киску, отошел в кусты, чтобы справить нужду. В этот момент рядом появились двое медведей и набросились на него.

Мужчина принялся отбиваться от диких зверей и звать на помощь. Подоспевшие односельчане отогнали медведей и вызвали экстренные службы. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в одну из местных больниц, однако позже перевели в клинику при медицинском колледже в городе Каттак.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш крокодил съел 20-летнего мужчину, который справлял нужду в реку. В результате нападения рептилии погиб индиец по имени Дипу, который гостил у родственников в деревне возле заповедника Катарниагхат.