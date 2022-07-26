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Илон Маск отреагировал на уход России с МКС

Илон Маск пожелал России счастливого пути из-за планов Москвы выйти из проекта МКС
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Основатель компании SpaceX американский инженер и бизнесмен Илон Маск в своем Twitter отреагировал на планы России выйти из проекта Международной космической станции (МКС).

«Счастливого пути», — написал Маск в ответ на новость об уходе России с МКС.

Ранее новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о планах страны выйти из проекта после 2024 года. При этом в США станцию планируют использовать до 2030 года и в НАСА отметили, что Россия не сообщила им о своих планах.

На смену МКС Россия планирует построить Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). «Мы предлагаем ее строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем "Ангара-А5М" Научно-энергетического модуля», — сообщил он.

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Геннадий Сходненский
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