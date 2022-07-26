Блогерша стала мыться раз в 10 дней и рассказала о преимуществах

Блогерша Эйдан Джейн стала мыться раз в 10 дней ради пользы для окружающей среды

Блогерша из США Эйдан Джейн стала мыться раз в 10 дней и рассказала о преимуществах своего выбора. Соответствующий ролик появился в TikTok.

В видео юзерша с никнеймом aydan_jane рассказала, что для свежего внешнего вида и хорошего самочувствия не требуется ежедневный душ. Кроме того, 23-летняя американка призналась, что не отказывается от своего принципа даже во время менструации. Девушка отметила, что в период между гигиеническими процедурами ее тело не источает плохой запах.

«Если мы будем реже принимать душ, мы сможем принести пользу окружающей среде. Вода — ценный ресурс. Тем не менее многие американцы делают это слишком часто. Например, если вы не работаете физически и не сильно потеете, то вам не нужно мыться ежедневно», — объяснила Джейн.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более трех миллионов просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение по поводу увиденного в комментариях. «Не подходи ко мне близко», «Если ты зайдешь в воду, она станет коричневой», «Надеюсь, это шутка», «Сейчас такая жара! Подумай о людях вокруг», — писали юзеры.

В мае блогерша решила принимать душ один раз в неделю и рассказала о реакции мужа на свое поведение. Так, женщина призналась, что купание отнимает у нее слишком много времени. Кроме того, она отметила, что предпочитает экономить воду и косметические средства. «Мой супруг сказал, что ему все равно до тех пор, пока государство не захочет нас разлучить из-за моей неприязни к купанию», — передала она слова мужа.