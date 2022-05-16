Женщина мылась раз в неделю и рассказала о реакции мужа

Блогерша reindrrop объяснила свой отказ от ежедневного душа нежеланием тратить время

Блогерша объяснила желание принимать душ один раз в неделю и рассказала о реакции мужа на свое поведение. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты Ladbible.

Пользовательница сети с никнеймом reindrrop призналась, что отказалась от ежедневного мытья, поскольку этот процесс отнимает у нее слишком много времени. «Я ненавижу ждать, пока нагреется вода, пока я залезу в ванну, потом помоюсь и высохну», — пояснила она. Кроме того, женщина заявила, что ненавидит сушить волосы из-за шума фена.

Автор видео также страдает от экземы, поэтому предпочитает ходить в душ как можно реже, чтобы не раздражать кожу. Вдобавок героиня материала отметила, что предпочитает экономить воду и косметические средства. «Мой супруг сказал, что ему все равно до тех пор, пока государство не захочет нас разлучить из-за моей неприязни к купанию», — передала блогерша слова супруга.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к посту reindrrop, о чем принялись писать в комментариях под постом. Так, одни сочли поведение женщины странным. «Как можно не купаться в жаркий день? Ты же буквально воняешь», «Я купаюсь дважды в день, особенно в период менструации, это же простые правила гигиены», «Я в шоке. Как так можно?» — высказывались они.

В то же время другие комментаторы поддержали выбор юзерши. «Главное, чтобы тебе было комфортно!», «Я тоже моюсь редко и не вижу в этом проблемы», «Круто, что ты призналась в этом», «Я думаю, так делают многие, просто боятся признаться», — поддержали подписчики.

В апреле еще одна блогерша призналась, что не мыла голову два года, и прославилась в сети. Американка Анджелина Николле объяснила, что ежедневно использует кондиционер для волос, однако никогда не расчесывает пряди, поскольку не имеет щетки. Также девушка сообщила, что редко сушит волосы феном. Она подчеркнула, что отказ от шампуня и стайлера сделали ее волосы здоровыми и шелковистыми.