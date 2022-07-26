В США появились «охлаждающие тротуары»

На дорогах в США появилось охлаждающее покрытие для борьбы с опасной жарой

В США нашли необычный способ борьбы с опасной жарой на улицах. В нескольких американских городах появились «охлаждающие тротуары», пишет The Independent.

Речь идет о дорожках со светлым покрытием, которое отражает солнечный свет и не позволяет асфальту сильно нагреваться. Подобный метод уже тестируют в Лос-Анджелесе и в Финиксе. В последнем, по данным Агентства по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA), температура воздуха летом достигает 38 градусов Цельсия, а черный асфальт может нагреваться до 48-67 градусов Цельсия.

Власти Феникса отметили, что на дорогах со специальным покрытием днем на несколько градусов прохладнее, чем на участках со стандартным асфальтом. По наблюдениям экспертов, ночные температуры воздуха были также на полградуса ниже, чем обычно.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC) отметили, что увеличение разницы в температурах днем и ночью полезно для здоровья — так сокращается риск теплового удара. Отражающее солнечный свет покрытие асфальта может также положительно сказаться на энергоэффективности зданий, так как для охлаждения помещений не потребуется кондиционер. Кроме того, за счет этого понизится температура сточных вод, что позволит уберечь от жары обитателей местных рек и прудов.

Однако, как выяснили эксперты Bloomberg, у «охлаждающих тротуаров» есть и минусы. Так, по данным специалистов, при наличии светоотражающего покрытия на дороге температура воздуха может ощущаться на несколько градусов выше, чем на самом деле — дело в том, что тепло не задерживается на поверхности асфальта и распределяется в атмосфере. Поэтому для борьбы с экстремальной жарой эксперты советуют прибегать и к другим способам — например, посадке большого количества деревьев или выращиванию растений на крышах зданий.