Россия собралась дать Ирану денег на строительство железной дороги

«Ведомости»: Россия даст Ирану денег на железнодорожные проекты в рамках МТК «Север — Юг»

В период до 2030 года Россия собралась предоставить Ирану 1,5 миллиарда долларов на строительство и развитие железных дорог. Об этом говорится в презентации Министерства транспорта, с которой ознакомились «Ведомости».

Деньги пойдут на сооружение ветки длиной 164 километра от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране, а также электрификации линии Гармсар-Инче-Бурун длиной 495 километров. Оба направления являются частью международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», созданного еще 20 лет назад.

В настоящее время грузы между Астарой и Рештом перевозятся автотранспортом, что сдерживает развитие маршрута. Строительство линии оценивается в два миллиарда долларов, пять лет назад первые 500 миллионов предоставил Азербайджан.

В перспективе пропускная способность МТК составит 30 миллионов тонн грузов в год, в 2020 году по российской части прошло 6,3 миллиона. В презентации Минтранса указано, что строительство линии в Иране позволит увеличить грузопоток в этом направлении на 3-10 миллионов тонн в год. Срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург снизится до 15-24 дней, в то время как маршрут через Суэцкий канал предполагает срок в 30-45 дней.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе визита в Иран подтвердил заинтересованность в строительстве ветки от Астары до Решта. Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев предположил, что в условиях геополитического противостояния с Западом интерес Москвы к проектам вырастет. Ранее российские компании избегали сотрудничества, чтобы не попасть под санкции, но теперь им нечего терять.

